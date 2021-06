Consumo dos portugueses cai para 85% da média europeia

O consumo dos portugueses caiu no no ano passado para 85% da média europeia, de acordo com um indicador atualizado esta segunda-feira, dia 21 de junho, pelo Eurostat.



Trata-se de um recuo em relação ao que foi verificado em 2019, altura em que o indicador português correspondia a 86% da média europeia.





Em causa estão os dados que medem o consumo individual ("actual individual consumption per capita") em paridades de poder de compra. De acordo com o gabinete de estatísticas europeu, este indicador refere-se "a todos os bens e serviços efetivamente consumidos pelas famílias", quer através do que as famílias compram diretamente como através do que garante o Estado (como saúde e educação).









Em 2020, este indicador sobre o "bem-estar material das famílias", expresso em valores per capita e em paridades de poder de compra variou entre 61% e 131% da média dos 27 Estados-membros da União Europeia.





Portugal encontra-se no grupo de países que está abaixo da média, apresentando para 2020 um valor de 85%, abaixo dos 86% registados em 2019, o que revela um recuo na posição relativa de Portugal.



Entre 2005 e 2008 o indicador relativo a Portugal esteve acima dos 90%.



Os níveis mais elevados foram registados no Luxemburgo (31% acima da média), pela Alemanha (23% acima) e pela Dinamarca (21%) enquanto o mais baixo pela Bulgária (39% abaixo da média).







PIB per capita também recuou



Também o PIB per capita português ficou a 77% da média da União Europeia, recuando face aos anos anteriores, mostram ainda os indicadores do Eurostat.



O PIB per capita português caiu 2 pontos percentais face aos 79% verificados no ano anterior.



Entre meados dos anos 90 e 2010 esteve sempre acima dos 80% da média europeia, tendo chegado aos 85% em 2006.



Notícia atualizada com os dados relativos ao PIB per capita.