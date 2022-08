Contratação de Sérgio Figueiredo e caso EDP no novo episódio de "O Advogado do Diabo"

Publicamos esta sexta-feira o sexto episódio de "O Advogado do Diabo - A Justiça e os Números", o novo videocast do Negócios. Semanalmente, a diretora do Negócios, Diana Ramos, e o advogado Luís Miguel Henrique conversam sobre temas da atualidade económica e as suas ligações jurídicas.Neste episódio os tema fortes são a polémica contratação do ex-diretor de informação da TVI Sérgio Figueiredo para assessorar com serviços de consultoria o Ministério das Finanças e os desenvolvimentos no caso EDP.A contratação do ex-jornalista por Fernando Medina tem feito correr muita tinta e, para Luís Miguel Henrique, ambos deviam ter evitado esta situação.Também a separação de processos no caso EDP, com a acusação a Ricardo Salgado, Manuel Pinho e a sua mulher a avançar primeiro e a acusação a António Mexia e João Manso Neto apenas mais tarde é abordada neste episódio.Luís Miguel Henrique é um rosto conhecido do desporto e como advogado acompanhou o processo BPN, tendo ainda sido o rosto da defesa dos lesados do BPP.Todas as sextas-feira, Diana Ramos e Luís Miguel Henrique irão conversar sobre a atualidade económica, ligando-a às questões jurídicas. Sempre - fazendo jus à figura do advogado do diabo -indo além do óbvio.