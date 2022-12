Contribuições de imigrantes superam 1.200 milhões de euros em 2021

Leia Também Imigrantes contribuíram com mais de mil milhões de euros para a segurança social em 2020

Os dados do relatório Indicadores de Integração de Imigrantes, elaborado pelo Observatório das Migrações, revelam que no ano passado as contribuições dos imigrantes para a Segurança Social atingiram 1.293,2 milhões de euros, avança o Público esta quarta-feira.Este valor foi pago por quase meio milhão de imigrantes (475.892), o "número mais elevado de sempre, representando 10,1% do total de contribuintes de Portugal", refere o relatório.O documento sublinha que "globalmente, a população estrangeira residente em Portugal tem um papel importante para contrabalançar as contas do sistema de Segurança Social, contribuindo para um relativo alívio do sistema e para a sua sustentabilidade".E mesmo com o aumento dos custos das prestações sociais que beneficiaram os imigrantes nos anos de 2020 e 2021 (marcados pela pandemia) "foram atingidos saldos financeiros positivos de mais de 802,3 milhões de euros em 2020 [e que] aumenta para o valor mais elevado de sempre de mais 968 milhões de euros em 2021", contabiliza o relatório.Os números explicam-se pelo facto de a imigração em Portugal ser "essencialmente laboral e activa", conclui o relatório Indicadores de Integração de Imigrantes.De acordo com o INE, os estrangeiros representam 5,2% da população residente em Portugal.