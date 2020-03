Coronavírus: Governo estima aumento do número de casos até final de abril

A curva de contágio do novo coronavírus deve aumentar em Portugal pelo menos até ao final de abril, anunciou a ministra da Saúde, Marta Temido, neste domingo, 15 de março.



"Com os dados de que dispomos é previsível que a curva aumente pelo menos até ao final de abril. Daqui até lá o crescimento da curva dependerá do nosso comportamento individual", disse Marta Temido, na conferência de imprensa de hoje sobre o ponto de situação do surto do novo coronavírus em Portugal.





"Segunda-feira é um dia em que muitos setores de atividade vão trabalhar e é importante que esse trabalho aconteça disciplinadamente. A melhor forma de nos ajudarmos é garantir que as atividades que não são imprescindíveis são suspensas", disse a ministra.