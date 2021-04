Em declarações em Valença, esta tarde, António Costa avançou que, se "tudo correr bem" e os dados assim o confirmarem, Portugal entrará naquela que poderá ser a fase "definitiva" do desconfinamento.



"Tenho esperança - que não é o compromisso, é só a esperança - de que vamos ter a confirmação de que os dados aparentam indicar: que estamos num bom caminho e que, com segurança, podemos dar o passo que falta dar. No bom caminho para o passo que todos queremos dar, para a última fase do desconfinamento a conta-gotas", explicou António Costa, a falar a partir de Valença, em declarações transmitidas pela RTP3.



Nestas declarações, feitas durante a inauguração de uma escola requalificada em Muralhas do Minho, em Valença, António Costa recordou aos portugueses que, apesar de os números que hoje se verificam e do desenvolvimento da campanha de vacinação, há que continuar a ter cautela neste desconfinamento. "Como diria a minha avó, é olhar para este vírus com muito respeitinho".



"Se nos distrairmos, se relaxarmos, podemos voltar a estar pior outra vez", avisou o governante, que recordou os números elevados de mortes e internamentos que o país registou no início do ano.



"Para lá chegarmos", afirmou Costa, referindo-se à última fase do desconfinamento, "tem tudo de correr bem".



Costa recordou ainda que a existência de variantes da covid-19, como a britânica ou a mais recente variante indiana, descritas como mais contagiosas, também devem impor cautela.



Amanhã, dia 27, haverá uma reunião no Infarmed, com governantes, parceiros sociais e especialistas, para fazer um novo ponto de situação sobre o estado da covid-19 em Portugal. Será a partir dos dados partilhados pelos epidemiologistas que o país poderá avançar para a última fase do desconfinamento, como notou Costa. Recorde-se de que o plano de desconfinamento a conta-gotas, como foi descrito na apresentação, prevê um novo alívio de restrições a partir de 3 de maio.



De acordo com o plano de desconfinamento, será a partir desta data que os cafés, restaurantes e pastelarias poderão abrir sem limitações de horário, ainda que com lotação reduzida (máximo 6 pessoas ou 10 em esplanadas). O arranque de maio poderá trazer ainda o regresso dos grandes eventos e de todas as modalides desportivas.







(notícia atualizada)