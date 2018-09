Costa e Marcelo acertam recondução de Marques Vidal na PGR

Joana Marques Vidal vai ser reconduzida à frente da Procuradoria-Geral da República e o anúncio deverá ser efectuado nas próximas semanas, depois do primeiro-ministro regressar da visita a Angola e da ministra da Justiça ouvir os partidos.

A notícia é avançada pelo semanário Expresso este Sábado, dando conta que a recondução de Marques Vidal "está na calha" e que António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa já terão combinado como e quando o anúncio será feito.

A ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, que há um ano defendeu um mandato único para o PGR, vai ouvir os partidos com assento parlamentar até ao final do mês.

O Expresso acrescenta que António Costa não quis comprar uma guerra com Marcelo em torno da escolha do próximo procurador. E que o Presidente da República chegou a ter uma conversa com a procuradora no Palácio de Belém, que apesar de em 2012 ter defendido a tese do mandato único, não terá sinalizado a intenção de sair.

José Souto Moura, que foi PGR entre 2000 e 2006, indicou na altura que não pretendia renovar, mas agora defende a recondução de Marques Vidal. Em declarações ao jornal i esta sexta-feira, Souto Moura afirmou que Marques Vidal devia continuar à frente da PGR.