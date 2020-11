Covid-19: Costa convoca partidos e parceiros sociais para reunião no Infarmed na quinta-feira

Para a reunião foram também convocados os parceiros sociais, a Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), a Associação Nacional de Freguesias (ANAFRE) e o Patriarcado de Lisboa, disse à Lusa fonte do gabinete de António Costa.A última reunião sobre a situação epidemiológica, que junta o Presidente da República, o presidente da Assembleia da República, o primeiro-ministro, dirigentes dos partidos com representação parlamentar, parceiros sociais e consleheiros de Estado, entre outros, realizou-se no dia 19 de novembro.O novo formato das reuniões consistiu numa primeira parte com apresentações técnicas, aberta à comunicação social, e uma segunda fase de perguntas dos políticos e dirigentes patronais e sindicais.Nestas reuniões participaram também, por videoconferência, os conselheiros de Estado.Portugal está em estado de emergência desde 09 de novembro e até 08 de dezembro, período durante o qual há recolher obrigatório nos concelhos de risco de contágio mais elevado do novo coronavírus, que provoca a doença da covid-19.Até ao final da semana, o Presidente da República deverá decretar a renovação do estado de emergência, o que só pode acontecer depois de um parecer favorável do Governo e da aprovação pelo parlamento, que deverá acontecer na sexta-feira à tarde.Portugal contabiliza pelo menos 4.427 mortos associados à covid-19 em 294.799 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).