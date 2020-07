Costa Silva chuta custo da recuperação para Governo

Um país altamente tecnológico, amigo do ambiente e das empresas, em que nada se perde e tudo se transforma. António Costa Silva deu a receita para a recuperação económica no pós-pandemia. Cabe agora ao Governo decidir o que fazer com ela.

