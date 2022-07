Costa Silva: "Na prisão quando chegava ao fim do dia vivo era uma vitória"

Fez toda a carreira na indústria do petróleo, hoje setor maldito, e antes de se reformar aceitou o convite para liderar o Ministério da Economia e do Mar. António Costa Silva, o poeta que gosta de pensar o país, conta as torturas vividas em Angola no pós-25 de Abril, na cadeia. Hoje é um homem sereno. “Só não temos solução para a morte.”

Costa Silva: "Na prisão quando chegava ao fim do dia vivo era uma vitória"









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Costa Silva: "Na prisão quando chegava ao fim do dia vivo era uma vitória" O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar