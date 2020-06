Sobre o Orçamento Suplementar que o Governo irá aprovar na terça-feira, o líder do PSD recusou comprometer-se com um sentido de voto antes de ver o documento: "Eu não sei se vou votar a favor, posso não votar a favor, até posso votar contra".



"O que estou a dizer de antemão é que não vou olhar para o orçamento com uma lupa a tentar pegar onde é que que está mal para justificar que estou contra. Vou pegar no orçamento com vontade de ajudar a que o combate à covid não seja estrangulado por razões de ordem orçamental dentro daquilo que o país pode fazer", afirmou.



Questionado se estará disponível para aprovar "medidas de austeridade", Rio contrapôs que "o país já vive em austeridade há dois meses".



"No tempo da 'troika', com cortes de 5% ou 10% era austeridade, aqui com mais de um milhão de portugueses com cortes de 33% não é austeridade? Infelizmente, o que estamos a viver desde há dois meses é austeridade", considerou.



Sobre a possibilidade de vir a aprovar medidas impopulares, Rio respondeu: "Tudo aquilo que eu entenda que é fundamental para o país, eu darei o meu apoio, não farei aquilo que é importante para mim e para o PSD, agora será o que eu entender, não o que o Governo entender", disse.



"Não cortar salários é desejável? É. Não cortar as reformas é desejável? Ainda mais, porque são pessoas mais indefesas", acrescentou, considerando que também a margem para aumentar impostos "está esgotada", porque o Governo nos últimos quatro anos os subiu "sem necessidade".



Sobre a possibilidade de a crise sanitária e económica vir a provocar uma crise política, Rio disse que "a normalidade é não existirem", mas não excluiu esse cenário.



"Depende, pode ser o PSD a provocá-la se entender que há razões, não serei eu a provocar no sentido de ter uma programação feita, não me movo dessa forma, mas pelo interesse do pais e o interesse do pais pode não ser provocar uma crise", disse.



Rio admitiu que a queda do PIB pode até ser "um bocadinho mais" do que os 7,5% previstos pelo Governo e defendeu que o 'lay-off' deve manter-se até final do ano com "afinações pontuais" - mas considerando "inevitável" que uma parte continue a ser suportada pelo trabalhador.



Na entrevista á TSF, o líder do PSD afirmou que as críticas recentes ao primeiro-ministro no debate quinzenal sobre António Costa Silva não se deveram à designação de um independente para aconselhar o Governo, mas ao que Rio diz ser uma contradição.



"O PSD foi crítico do primeiro-ministro que fez o que antes tinha criticado no Governo de Pedro Passos Coelho. O Governo escolhe quem muito bem entender para o aconselhar ou até para desenhar uma estratégia, não é da minha conta", disse, reiterando estar disponível para que António Costa Silva possa participar em reuniões com o PSD, desde que também estejam os "ministros adequados".



Rio deu como certa a saída em breve de Mário Centeno do Governo e, questionado se concorda com Carlos Costa que o atual ministro das Finanças seria um bom governador do Banco de Portugal, deu uma resposta crítica para o atual dirigente do banco central: "É muito difícil eu concorde com o dr. Carlos Costa seja no que for, embora lhe reconheça grandes capacidades de ordem técnica", disse.



Sobre a questão de fundo, admitiu que "não há nada que proíba Mário Centeno de ser governador do Banco de Portugal", mas "do ponto de vista político" aconselhou-o a "não fazer essa transição direta", dizendo que transmitirá essa posição quando for consultado pelo primeiro-ministro.



"O que está em causa não é só o governador, é a equipa toda, o que direi seguramente é que na nossa ótica preferíamos que fosse outra pessoa, e se calhar vai ser, não faço a mínima ideia", afirmou.



À TSF, o líder do PSD reiterou as críticas sobre a forma como o atual Governo reverteu a privatização da TAP, considerando que foi "o pior de dois mundos": "Entrou com 50% e manda zero".

"Há coisas que tenho a sensação que teria feito melhor, mas em boa verdade e honestidade tem alguém a certeza de que, se estivesse lá, teria feito melhor? Só um fanfarrão é que pode dizer uma coisa dessas", afirmou.