Crescimento da actividade económica em Portugal em mínimos de 2016

Os dados do Banco de Portugal mostram que o crescimento da actividade económica e do consumo privado está a desacelerar há oito meses consecutivos.

O crescimento da actividade económica em Portugal desacelerou, em Junho, pelo oitavo mês consecutivo, para o nível mais baixo em mais de um ano e meio, revelam os indicadores coincidentes do Banco de Portugal conhecidos esta sexta-feira, 20 de Julho.





No mês passado, o indicador do banco central que mede a taxa de variação homóloga da actividade económica desceu para 1,8, um nível que não era registado desde Novembro de 2016.