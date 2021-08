Crescimento das vendas no comércio a retalho abranda em julho

Leia Também Reabertura das lojas roubou clientes ao comércio eletrónico

As vendas no retalho voltaram a aumentar no mês passado, mas a um ritmo inferior ao que se verificou anteriormente. O índice de volume de negócios no comércio a retalho registou um aumento de 2,6% em julho, em relação ao ano passado, depois da subida de 7,4% que tinha sido registada em junho. No mês em análise, os índices de emprego, remunerações e horas trabalhadas registaram todos um crescimento neste setor.Os dados foram publicados esta segunda-feira, 30 de agosto, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), que ressalva que o crescimento que tem sido registado nas vendas do comércio a retalho continua a ser influenciado por um efeito base, uma vez que a comparação incide sobre meses que foram afetados pela pandemia. Em junho e julho de 2020, recorde-se, este índice tinha registado diminuições de 4,5% e 1,5%, respetivamente.Ainda assim, mostram os dados do INE, os valores agora registados estão acima dos que se verificavam em 2019, mantendo-se, assim, uma tendência de recuperação face aos valores pré-pandemia que foi iniciada em abril deste ano.A contribuir para a evolução das vendas a retalho estiveram tanto os produtos alimentares como os não alimentares. No primeiro caso, registou-se um crescimento de 2,8% das vendas em relação a julho do ano passado, enquanto as vendas de produtos não alimentares subiram 2,4% no mês em análise.Também no que diz respeito ao trabalho se regista uma evolução positiva, ainda que, tal como aconteceu nas vendas, haja um abrandamento dos indicadores. Os índices de emprego e de remunerações subiram 1% e 4%, respetivamente, em julho (contra as variações de 1,3% e 8% que tinham sido registadas em junho). Já o índice de horas trabalhadas passou de uma variação de 10,7% em junho para 3,3% em julho.Em sentido contrário, revelam ainda os dados do INE, há uma ligeira redução das vendas em termos mensais. Em julho, a variação mensal do índice de volume de negócios no comércio a retalho foi negativa em 0,4%, um movimento explicado pela queda de 2,8% nas vendas de produtos alimentares.