Crescimento do consumo das famílias na Zona Euro abranda no segundo trimestre

Mariline Alves

O consumo das famílias na Zona Euro cresceu no segundo trimestre deste ano, mas menos do que nos três meses anteriores, revela o Eurostat esta sexta-feira, 26 de Outubro. Já os rendimentos aceleraram a subida.

De acordo com os dados do gabinete estatístico da União Europeia, o consumo real per capita cresceu 0,3%, o que traduz uma desaceleração face à subida de 0,4% observada no primeiro trimestre.



Já o rendimento das famílias per capita aumentou 0,4%, entre Abril e Junho, depois da subida de 0,3% registada nos primeiros três meses do ano. Este valor referente ao primeiro trimestre do ano foi revisto em alta pelo Eurostat, que em Julho apurou um avanço de apenas 0,1%.

Na União Europeia, o rendimento real per capita aumentou 0,4% e o consumo 0,3%, depois de ambos os indicadores terem permanecido estáveis entre Janeiro e Março.

O Eurostat não divulga dados para os Estados-membros nestes indicadores.