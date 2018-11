O ex-vice-presidente do Banco Central Europeu (BCE), Vítor Constâncio, afirmou esta quinta-feira que "não há verdadeiramente moeda sem um poder estatal por trás", sublinhando que as criptomoedas "não são moeda coisa nenhuma".

O economista e ex-governador do Banco de Portugal falava durante uma conferência no Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG), em Lisboa, sobre "Guerras Cambiais no século XXI".

Vítor Constâncio, que falava sobre a participação das diferentes moedas nas reservas oficiais dos países, considerou que neste campo não há lugar a "nenhumas coisas chamadas 'cryptocurrencies', que não são moeda coisa nenhuma".