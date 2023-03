Críticas de Cavaco fazem estalar guerra entre PS e PSD

O presidente do PSD lamentou que o PS “conviva mal” com o “espírito crítico” de Cavaco Silva e que autarcas do PS, concretamente Luísa Salgueiro e Ricardo Leão, não tenham tido “a humildade” de ouvir as críticas do antigo Presidente da República.





“Lamentamos profundamente que o PS conviva mal com o espírito crítico de alguém que tem no seu percurso a responsabilidade de ter governado o país 10 anos e depois ter sido Presidente da República outros 10. É o político português mais escrutinado no sentido de ser escolhido pela população portuguesa desde o 25 de abril”, afirmou Luís Montenegro em Vila Real.





O líder do PSD referia-se à conferência de sábado que assinalou os 30 anos do Programa Especial de Realojamento, uma iniciativa da Câmara de Lisboa e na qual foram ouvidas duras críticas feitas de Cavaco ao programa “Mais Habitação” e à atuação do Governo de António Costa.





“É muito sintomático que o PS reaja mal e que, mesmo na própria sessão onde tive a ocasião de estar presente, os autarcas do PS e, em particular a presidente da ANMP, não tenham tido a humildade de ouvir as críticas ao Governo”, afirmou.





Montenegro lamentou que Luísa Salgueiro, “tratando-se da presidente de uma associação de municípios que contempla presidentes de câmara municipal do partido dela, mas também do PSD, do PCP, de todas as forças políticas e até de cidadãos e grupos independentes, não tenha o respeito e a humildade de ouvir aquelas que são considerações legítimas, mesmo que ela discorde delas, do senhor Presidente Aníbal Cavaco Silva”.