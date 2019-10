DBRS espera continuidade nas políticas em Portugal com governo idêntico

A agência de notação financeira DBRS afirmou hoje que espera uma continuidade nas políticas em Portugal, depois da vitória do PS nas eleições legislativas de domingo sem maioria absoluta.

"Após os resultados das eleições, esperamos que o novo governo português seja semelhante à coligação existente", disse Jason Graffam, vice-presidente da Global Sovereign Ratings, numa alusão ao governo socialista cessante que contou com o apoio do Bloco de Esquerda e da CDU no parlamento.