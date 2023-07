Défice da balança comercial de produtos agrícolas e agroalimentares agravou-se em 2022

Leia Também Seca e calor dão a Portugal a pior campanha de sempre nos cereais em 2022

As Estatísticas Agrícolas 2022, divulgadas esta sexta-feira, indicam que os cereais foram o grupo de produtos que mais contribui para aquele agravamento, tendo registado o maior défice (-1,28 mil milhões de euros) no conjunto dos produtos agrícolas e agroalimentares.Segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE), Portugal registou no inverno de 2022 a pior campanha de cereais de sempre, superando os maus resultados da de 2012, coincidindo estes resultados com "as secas mais graves".Já o saldo da balança comercial das "Bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres" diminuiu 64,4 milhões de euros face a 2021, registando um excedente de 712,7 milhões de euros em 2022, enquanto o saldo da balança comercial dos "Produtos do setor florestal" alcançou 3.293,8 milhões de euros em 2022, aumentando 558,2 milhões de euros comparativamente ao ano anterior.As Estatísticas Agrícolas relativas a 2022 mostram ainda que no ano passado se agravou o défice do grau de autoaprovisionamento de carne, mantendo-se, no entanto, um grau de autoaprovisionamento excedentário no leite para consumo público, vinho, azeite e arroz.A produção de carne de bovino e caprino aumentou em 0,8% e 4,9%, respetivamente, enquanto a produção de carne de suíno caiu 2,0% e a de ovino 5,5%.Nas aves, registou-se uma subida na produção de frango (5,2%) e quebras de, respetivamente, 6,9% e 1,2% no peru e pato.Relativamente ao índice de preços de produção dos bens agrícolas verificou-se um aumento de 20,5% em 2022, sendo este crescimento devido às subidas de 14,9% no índice de preços da produção vegetal e de 29,6% no índice de preços da produção animal.