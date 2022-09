Desemprego no Reino Unido em mínimos de 48 anos

Apesar do clima económico negativo, a taxa de desemprego no Reino Unido caiu para o valor mais baixo desde 1974, fixando-se em 3,6% entre maio e julho, de acordo com estatísticas oficiais divulgadas esta terça-feira.Ainda assim, a pressão sobre os salários mantém-se: se for considerado o aumento generalizado dos preços, o valor dos rendimenros caíu 2,8%.

O Gabinete de Estatística Nacional (Office for National Statistics, ONS, em inglês) indica que o número de pessoas empregadas aumentou em 40 mil, o que representa menos de um terço do que foi antecipado por economistas ouvidos pela Reuters, que tinham estimado que a taxa de desemprego se mantivesse nos 3,8%.



Os números são, em parte, explicados pela taxa de inatividade, diz a Reuters - são pessoas que não estão a trabalhar nem à procura de emprego, uma fatia que aumentou 0,4% (para 21,7%) no período em análise, o valor mais elevado desde 2017.



De acordo com o ONS, este aumento é justificado por mais pessoas com estatuto de doença prolongada, e por estudantes que estão a abandonar o mercado de trabalho. Esta taxa de inatividade pode agravar a inflação, devido à falta de candidatos disponíveis para ocupar vagas no mercado de trabalho, receia do Banco de Inglaterra.