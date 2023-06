Dez maiores contratos públicos derraparam 8,4 milhões de euros

Os dez contratos de empreitadas públicas com valores mais elevados registados no Portal BASE no período entre janeiro de 2018 e setembro de 2022 derraparam 8,4 milhões de euros, tendo custado, na prática, mais 12% do que o inicialmente previsto. E a derrapagem estendeu-se também ao prazo que dos 3.085 dias previstos acabou por ficar em 8.384, mais 5.299 dias do que o que constava inicialmente nos contratos.





...