Dez mil reformados conseguiram “pensão na hora”

Um ano depois de ter lançado a "Pensão na Hora", a Segurança Social atribuiu cerca de 10 mil pensões provisórias calculadas em 24 horas. De acordo com o Jornal de Notícias, que avança a informação com base em dados do Ministério do Trabalho (MTSSS), a Segurança Social recebeu 33 mil pedidos neste último ano.





Estas prestações, calculadas de forma provisória com base nos dados que constam do sistema, não são atribuídas em caso de pensão antecipada ou no caso de quem descontou para o sistema público (CGA).





É necessário que o beneficiário tenha idade de reforma (ou pessoal de reforma), o tempo mínimo de descontos, carreira contributiva apenas na Segurança Social e não ter dívidas à Segurança Social enquanto independente.





Os indeferimentos prendem-se com situações de pessoas que não cumpriam os requisitos ou que anexaram documentos ao pedido que exigem outra análise.