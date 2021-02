“Milagre português” ajudou Nova SBE a recrutar alunos estrangeiros

O sucesso português no combate à primeira fase da pandemia, na primavera de 2020, contribuiu para aumentar a atratividade do país nos processos de recrutamento de estudantes realizados no estrangeiro. Em setembro, a Nova School of Business & Economics (SBE) recebeu um total de 1.300 novos alunos de mestrado, sendo mais de metade (54%) internacionais, superando os 900 no ano letivo anterior e até as metas de crescimento fixadas pela direção da faculdade

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...