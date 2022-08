Dívida do SNS a fornecedores subiu para 2,3 mil milhões

Mais de 2,3 mil milhões de euros - é quanto deviam, em junho, as entidades do Serviço Nacional de Saúde (SNS) a fornecedores externos. O valor é avançado esta segunda-feira pelo jornal Público , de acordo com dados do próprio SNS. Segundo o diário, é o valor mais alto dos últimos oito anos.

O valor inclui os compromissos cujos prazos de pagamento ainda decorrem e a dívida vencida - esta última representa 59,4% do total de dívida.





a subida dos custos de produção devido ao aumento dos combustíveis e da eletricidade, e a escassez de matérias-primas e inflação.

O presidente da Associação Portuguesa dos Administradores Hospitalares (APAH), Xavier Barreto, diz que este aumento se deve, em boa parte, à maior atividade assistencial. "No segundo semestre de 2021 e no primeiro semestre deste ano houve um aumento notório de actividade, que está muito relacionado com a necessidade de recuperarmos a actividade que foi protelada durante a pandemia. No segundo semestre de 2021 muitos hospitais bateram recordes de produção e continuam", explica.Contribuem também para este cenário uma