Dívida global em níveis recorde: cresceu 10 biliões no primeiro trimestre

O valor da dívida global atingiu os 307 biliões de dólares no segundo trimestre deste ano, após um aumento de 10 biliões só na primeira metade deste ano. Nos últimos dez anos, o aumento foi de 100 biliões.O crescimento da dívida foi liderado por mercados como os Estados Unidos, o Japão, o Reino Unido e França, segundo um relatório do Instituto de Finanças Internacionais (IIF na sigla em inglês), citado pela Reuters e pela Bloomberg. Já nos mercados emergentes, os maiores aumentos observaram-se na China, Índia e Brasil.A dívida global cresceu apesar de as sucessivas subidas das taxas de juro por parte de vários bancos centrais terem levado a um aperto na concessão de crédito.A dívida global representa 336% do Produto Interno Bruto mundial, valor que compara com 334% no final do ano passado. E o rácio vai continuar a subir, com o instituto a prever que atinja os 337% no final deste ano, impulsionado sobretudo por consideráveis défices governamentais. Ainda assim, este valor continua abaixo dos 362% registados no primeiro trimestre de 2021.