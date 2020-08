Dívida pública baixa 4,6 mil milhões em junho

A dívida pública portuguesa fechou o mês de junho nos 259,8 mil milhões de euros, o que traduz uma redução de 4,6 mil milhões face ao mês anterior.





Segundo os dados do Banco de Portugal, revelados esta segunda-feira, 3 de agosto, a diminuição deveu-se essencialmente às amortizações de títulos no valor de 4,4 mil milhões de euros.





Os ativos em depósitos das administrações públicas desceram 8,2 mil milhões de euros, pelo que a dívida pública líquida de depósitos aumentou 3,6 mil milhões de euros em relação a maio, totalizando 242,8 mil milhões de euros.





Esse aumento observado traduziu essencialmente a emissão de títulos de longo prazo, para responder à subida das necessidades de financiamento para fazer face à pandemia de covid-19.





No mês de junho, a dívida pública atingiu assim os 127,2% do PIB, o que compara com 120% no final do primeiro trimestre.





Esta subida do peso da dívida na economia traduz não só o aumento do próprio endividamento como a quebra do PIB, que sofreu uma contração histórica de 16,5% entre abril e junho contra o segundo trimestre de 2019.





(Notícia atualizada às 11:40)