"É preciso não deixar que instabilidade política contamine perspetivas dos investidores”, diz Costa Silva

Face a resultados acima do esperado nos dados económicos do final de 2023, ministro demissionário vê perspetivas sustentadas de melhoria no consumo privado. No investimento, é preciso transmitir tranquilidade, defende.

