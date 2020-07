Economia espanhola sofreu contração histórica de 18,5% no segundo trimestre

O produto interno bruto de Espanha sofreu uma queda histórica de 18,5% no segundo trimestre. Um desempenho que foi mais negativo do que o esperado pelos economistas, que apontavam para uma quebra de 16,6%.



Entre as pares europeias que já divulgaram o PIB, a economia espanhola regista até agora o pior resultado no segundo trimestre. Um desempenho que reflete o confinamento mais profundo já que Espanha foi dos países onde a pandemia da covid-19 mais se propagou no segundo trimestre e o país vizinho é também fortemente dependente do turismo, uma atividade que praticamente paralizou neste período.





França anunciou esta manhã uma queda de 13,8% e ontem a Alemanha também tinha anunciado uma queda de dois dígitos no seu PIB. Pelas 10h00 o Eurostat vai anunciar o PIB da Zona Euro no segundo trimestre.(notícia em atualização)