PIB da Zona Euro sofre contração histórica de 15% no trimestre covid-19

A economia da Zona Euro sofreu uma contração homóloga de 15% no segundo trimestre deste ano. Esta é a conclusão da nova estimativa rápida do Eurostat, o gabinete de estatística da região, que assinala esta queda do PIB (produto interno bruto) como a maior desde que há registo.Tendo por base uma comparação trimestral ou em cadeia, a economia da região registou uma queda de 12,1% no período em análise, de acordo com o relatório da entidade europeia.

Esta projeção surge em linha com o que tinha sido apresentado na primeira estimativa rápida, no passado dia 31 de julho, para o mesmo período. Na altura, o Eurostat apontava também para uma contração de 15% entre abril e junho, comparando com o mesmo período do ano anterior. Na comparação em cadeia, os números mantiveram-se também inalterados.Ainda assim, a contração da UE foi a mais alta desde que a entidade tem registo e muito acima da queda de 2,5% registada nos primeiros três meses deste ano.