"A indústria transformadora está a mostrar sinais de estabilização após a forte recessão registada no ano passado e o crescimento dos serviços mantém-se encorajadoramente resiliente", considera o economista-chefe da IHS Markit, Chris Williamson, que prevê uma contínua aceleração da economia ao longo do ano. Ao contrário do que se temia, a travagem na indústria não "contagiou" os serviços.Ainda assim, o economista classifica o crescimento de "modesto" e "moderado" face aos anos anteriores da expansão económica desde a crise. Williamson refere que, para já, o PIB do primeiro trimestre aponta para um crescimento de 0,2% em cadeia (de um trimestre para o seguinte).Os dados confirmam que a Zona Euro "vai escapar à recessão em 2020, mas que terá dificuldades em superar um crescimento de 1%". É que continua a haver focos de incerteza: a melhoria da relação comercial entre os EUA e a China é positiva, mas o foco norte-americano poderá mudar agora para o setor automóvel europeu; o coronavírus representa um "novo potencial disruptor" para empresas e comércio; e Bruxelas e Londres vão negociar a relação futura.No ano passado, a economia da Zona Euro cresceu 1,2% , abaixo dos 1,9% registados em 2018. No quarto trimestre de 2019, a economia tinha desacelerado, mas por causa de contrações inesperadas e temporárias do PIB de França, a segunda maior economia da Zona Euro, e do PIB de Itália.