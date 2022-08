Elétricos de Lisboa em décimo lugar no ranking de carteiristas

Se acha que existem carteiristas em Lisboa está correto. Uma análise da money.co.uk, que analisou as "reviews" no Tripadvisor sobre atrações populares e meios de transporte e comparou as referências a carteiristas em cada um, indica isso mesmo, com os elétricos de Lisboa a aparecem em décimo lugar.



O primeiro lugar é ocupado pelo mercado municipal de Benidorm, no sul de Espanha e em 282 avaliações, mais de 17% mencionam carteiristas. Várias "reviews" alertam também para táticas de distração, como truques de magia.





Logo abaixo está o metro de Atenas, capital da Grécia: em 579 avaliações, 88 mencionam carteiristas. O mesmo site que divulgou a análise cita um artigo do britânico The Telegraph que refere que havia mais de 50 ladrões a serem presos por dia, apenas no metro da cidade.A fechar o pódio está a histórica rua Colon, na cidade de Cebu, nas Filipinas - num total de 618 "reviews" quase 12% mencionam carteiristas.Em décimo lugar surge a rede de elétricos em Lisboa e mais de 4% dos turistas menciona carteiristas nas suas avaliações, resta saber se serão no famoso 28 - um dos percursos de elétrico mais frequentado na cidade.Já nos locais com maior referência a carteiristas no geral aparece a avenida Las Ramblas, bem no centro de Barcelona, com mais de três mil "reviews" a referirem carteiristas. Em segundo lugar está a Torre Eiffel, uma das atrações mais populares do mundo, no coração de Paris, com mais de duas mil avaliações, seguida pela Fontana di Trevi em Roma, com cerca de duas mil "reviews" a referirem carteiristas. Esta última localização é uma fonte onde os turistas têm por hábito atirar moedas e que totalizam uma média de três mil euros por dia - daí que as tentativas de mergulhar e arrecadar uns euros sejam persistentes.