Em que pé estão os benefícios fiscais da Zona Franca da Madeira?

Generoso desconto no IRC para as 2.556 empresas licenciadas na Zona Franca da Madeira mantém-se até 2027 e até ao final de 2023 as empresas podem beneficiar dele. Região quer negociar novo regime ainda mais atrativo para as empresas, sobretudo as digitais.











