Empresas já não terão de justificar despedimento em período experimental

O Governo deixou cair alterações que mexem com o período experimental, com o travão a despedimentos ilícitos, e com as horas extraordinárias. Eram linhas vermelhas da CIP. Apesar disso, fechou a agenda do trabalho digno sem acordo em concertação social.

