Encontrados 46 corpos de migrantes no interior de camião no Texas

As autoridades do Texas, nos Estados Unidos, encontraram, esta madrugada, 46 cadáveres de migrantes no interior de um camião em San Antonio. Além das vítimas mortais, estavam no camião outras 16 pessoas com vida - incluindo quatro menores -, que foram transportadas para o hospital. Em declarações à Reuters, a polícia classificou o incidente como um dos mais mortais casos de contrabando de pessoas na fronteira do México com os Estados Unidos.





Fonte do departamento de bombeiros disse que dentro do camião estavam "pilhas de corpos" e, numa altura em que as temperaturas se encontram elevadíssimas, não havia sinal de água. "Os pacientes que vimos estavam a ferver. Tratava-se de um camião frigorífico mas não havia qualquer ar condicionado visível a funcionar", declarou Charles Hood, chefe da equipa de bombeiros no local.





As autoridades foram alertadas para o incidente por um cidadão que alega ter encontrado o camião após ter ouvido um pedido de ajuda, revelou o chefe da polícia local, William McManus. Segundo o responsável, três pessoas foram detidas na sequência do incidente, apesar de ainda não ser claro qual a sua ligação ao crime.



O Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos está a investigar um "alegado caso de tráfico de seres humanos" em coordenação com a polícia local.