Erdogan substitui governador do banco central por se recusar a descer juros

O governador do banco central da Turquia, Murat Cetinkaya, foi afastado por Tayyip Erdogan e substituído por Murat Uysal, que desempenhava o papel de vice-governador. A notícia foi revelada ainda no sábado, sem uma explicação, mas este domingo percebeu-se a decisão.

O mandato de Murat Cetinkaya terminava em 2020, mas a sua visão sobre a política monetária não estava em linha com a perspetiva de Erdogan, que, numa reunião com membros do seu partido terá dito que todos precisam de acreditar na sua convicção de que as taxas de juro mais altas provocam inflação, segundo uma pessoa que esteve presente na reunião, citada pela Bloomberg.



"Dissemos-lhe repetidamente em reuniões que ele devia cortar os juros. Dissemos-lhe que ao cortar a taxa de juro iria ajudar a inflação a cair. Ele não fez o que era necessário", terá dito Erdogan durante a reunião, citado pelo jornal turco Hurriyet, segundo a Reuters.

A taxa de juro na Turquia está nos 24% desde setembro, com o banco central a decidir mantê-la neste nível para suportar a lira turca.

Apesar de o novo governador Murat Uysal ter garantido, através de um discurso escrito, que vai atuar de forma independente e focada na política de estabilidade de preços, a Reuters salienta que há vários críticos de Erdogan que a mudança mostra a influência que o presidente tem na política monetária e que a Turquia vai agora entrar numa fase de cortes de juros rápidos.