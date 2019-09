Turquia surpreende com novo corte nos juros acima do previsto

No cargo desde julho, o novo governador do banco da Turquia, Murat Uysal, decidiu descer novamente os juros. Desta vez, com um corte de 325 pontos base para os 16,5%, acima do previsto pelo analistas da Bloomberg, que apontavam para um corte médio de 275 pontos base.





Uysal, que substituiu Murat Cetinkaya no comando da autoridade monetária – acusado pelo presidente turco Tayyip Erdogan de não cortar nos juros – parece estar a responder às exigências do líder do país.