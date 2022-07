Espanha cria novo imposto sobre a banca e setor energético

O líder do governo espanhol anunciou esta terça-feira dois novos impostos: um sobre a banca e outro para as empresas energéticas. O objetivo é arrecadar, com os dois, 3.500 milhões de euros por ano, ao longo de dois anos.

Espanha cria novo imposto sobre a banca e setor energético









