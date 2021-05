Espanha vai permitir a entrada de vacinados a partir de 7 de junho

Sánchez fez este anúncio durante o seu discurso na Feira Internacional de Turismo em Madrid (Fitur), onde abordou a questão do abordou o certificado verde digital como meio que facilitará a circulação entre países da União Europeia (UE), de acordo com a agência Efe.Segundo explicou o governante, os cidadãos vão poder entrar em Espanha desde que tenham um certificado que demonstre terem recebido o plano completo de vacinação autorizado pela Agência Europeia do Medicamento (EMA) ou pela Organização Mundial da Saúde (OMS). "Ou seja, a partir de 7 de junho todas as pessoas vacinadas e as suas famílias são também bem-vindas, independentemente do seu local de origem", destacou o primeiro-ministro espanhol citado pela agência Efe.

Também a partir desta segunda-feira, Espanha permitirá a entrada de viajantes de países seguros não comunitários considerados seguros, segundo um despacho ministerial assinado na última sexta-feira. Essa lista de países inclui Reino Unido, Japão, China, Austrália, Nova Zelândia, Singapura, Israel, Coreia do Sul, Tailândia e Ruanda."Todos eles estão agora na lista de países seguros e, portanto, poderão entrar no nosso país e não terão de passar por controlos sanitários à chegada a Espanha". detalhou também Sánchez na inauguração da Fitur.