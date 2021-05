Brittany Ferries recua na ideia de ligação por ferry entre Plymouth e o Porto

Leia Também Brittany Ferries quer fazer ligação entre Plymouth e o Porto num ferry

A empresa francesa Brittany Ferries confirmou que, por agora, não irá estabelecer uma ligação de ferry entre o Reino Unido e Portugal, conforme tinha anunciado há duas semanas. A 11 de maio, a empresa avançou que pretendia estabelecer uma ligação regular de barco entre Plymouth e a cidade do Porto. A inclusão de Portugal na "lista verde" do Reino Unido, a 7 de maio, pesou na decisão da empresa, como uma alternativa ao mercado espanhol, que continua sem figurar na lista britânica, devido à situação pandémica. Segundo o site NiFerry , na base da mudança de planos da empresa estará o anúncio das autoridades espanholas, que abriu a porta aos turistas ingleses, sem restrições e incluídos na categoria de viagens não essenciais.De acordo com o NiFerry, a equipa da Brittany Ferries chegou a viajar até ao Porto para averiguar as condições para estabelecer esta ligação. Mesmo com um parecer positivo, tanto dos aspetos técnicos como operacionais, a empresa decidiu não avançar com a rota."Tecnicamente, poderemos abrir uma rota para o Porto, mas o jogo mudou rapidamente na sexta-feira com o anúncio das autoridades espanholas", indicou o CEO da empresa, Christophe Mathieu, citado pelo site especializado. "Simplesmente não teria sentido abrir uma nova rota - e mudar os passageiros que já tinham reservado os nossos serviços para Espanha - se o nosso segundo maior mercado está aberto para negócio."O mesmo responsável tem esperança de que Espanha possa figurar na "lista verde" do Reino Unido no início de junho, pondo os planos de uma nova rota em suspenso. Mas, conforme nota o responsável, a resposta positiva à possibilidade de uma ligação ao Porto faz com que a empresa não "diga nunca" ao mercado português.Apesar de Espanha ter aberto as portas aos turistas britânicos, o governo de Boris Johnson pede aos cidadãos que não comecem já a viajar para o país, a menos que exista um motivo urgente. A ministra britânica Anne-Marie Trevelyan pediu que as viagens até Espanha sejam feitas apenas por motivos de urgência. Em declarações à Sky News , apontou que o Reino Unido "está lentamente a avançar no "roadmap" para abrir a 21 de junho e queremos fazer isso de forma firme e cautelosa".Já à Times Radio, a ministra britânica avançou que, os países "amber", onde se inclui a Espanha, "continuam a não ir ao encontro dos critérios dos cientistas para afirmar que estão ‘verdes’ [inclusão na lista]. Portanto a recomendação para não viajarem continua a menos que seja necessário e, caso viajem, terão de fazer uma quarentena de 10 dias e ser monitorizados".Para as autoridades britânicas, as viagens para Espanha - um dos mercados turísticos favoritos dos ingleses - devem ser feitas apenas para visitas essenciais à família ou por motivos de negócios.O estado de emergência foi levantado em Espanha a 9 de maio, embora alguns pontos do país ainda continuem com restrições.