Sánchez garante que Espanha acaba "em breve" com uso obrigatório de máscara na rua

O uso de máscara na rua deverá deixar de ser obrigatório em Espanha "em breve". O anúncio foi feito esta quarta-feira pelo presidente do Governo espanhol, Pedro Sánchez. "Vamos abandonar o uso de máscara na rua em breve porque a vacinação entrou em velocidade de cruzeiro", afirmou o primeiro-ministro espanhol, citado pela Europa Press.Segundo Sánchez, o país vizinho terá 15 milhões de pessoas com a vacinação completa "dentro de alguns dias", e no espaço de "algumas semanas" conta ter 50% da população com pelo menos uma dose.O presidente do governo espanhol ressalvou que esta é a "maior campanha de vacinação" da história do país, e que o plano que aponta para que 70% dos espanhóis estejam vacinados no final do verão está a ser "cumprido".Segundo a imprensa espanhola, as autoridades de saúde do país vizinho apontam para finais de junho ou início de julho como a altura provável para que a máscara deixe de ser obrigatória em espaços públicos.Na reunião desta terça-feira da Comissão de Saúde Pública de Espanha, que junta as comunidades autónomas e o ministério da Saúde, as autoridades sublinharam que "ainda não há data" prevista para a medida entrar em vigor.

Em Portugal, o parlamento renovou o uso obrigatório de máscara nos espaços públicos e via pública até 12 de setembro. Foi o terceiro prolongamento da medida, que está em vigor desde 27 de outubro do ano passado.Esta terça-feira, a comissária europeia da Saúde, Stella Kyriakides, afirmou que "ainda não é o momento de deitar as máscaras fora", apesar do ritmo de vacinação na UE ser "motivo de otimismo".