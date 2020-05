Esperança de vida das mulheres sobe para 83,51 anos, a dos homens para 77,95

No momento do nascimento a esperança média de vida para os homens é de 77,95 anos e para as mulheres chega aos 83,51 anos. Os números referem-se ao período entre 2017 e 2019 e foram divulgados esta quinta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) nas Tábuas de Mortalidade. A média de esperança média de vida à nascença é agora de 80,93 anos.

Comparando com o período anteriormente estudado, de 2016 a 2018, verifica-se que houve um aumento de cerca de dois meses para os homens e de um mês para as mulheres. No espaço de uma década registou-se um aumento de 1,99 anos de vida para o total da população, 2,11 anos para os homens e 1,64 anos para as mulheres.

De acordo com a análise dos especialistas do INE, nas mulheres o aumento resultou sobretudo da redução na mortalidade em idades iguais ou superiores a 60 anos. Já no que respeita aos homens, o acréscimo tem a ver com uma redução da mortalidade em idades inferiores a 60 anos.

Contas feitas, em média as pessoas com 65 anos poderão esperar viver ainda pelo menos mais 19,61 anos para o total da população. No caso dos homens, podem ter ainda uma esperança de vida de 17,70 anos, um número que sobe para os 21 anos no caso das mulheres. Na prática, destaca o INE, isso "representa ganhos de 1,22 anos e de 1,26 anos, respetivamente, nos últimos dez anos".

Estes números confirmam o já conhecido corte de 15,2% nas novas pensões antecipadas a atribuir este ano, resultante da aplicação do fator de sustentabilidade e ao qual apenas escapam alguns regimes especiais.

A lei, recorde-se, determina que o fator de sustentabilidade deve traduzir a evolução entre a esperança média de vida aos 65 anos no ano 2000, que era de 16,63 anos, e o mesmo indicador no ano anterior à aplicação dos cortes – neste caso 2019 –, em que é de 19,61.