Espiões também foram aumentados e tiveram revisão da carreira no final de 2023

Os trabalhadores do Sistema de Informações da República Portuguesa, avança o Público esta quarta-feira. O diploma foi promulgado um mês antes de ter sido atribuído o suplemento remuneratório à Polícia Judiciária (PJ), que tem estado na origem de protestos das forças de segurança.O diploma foi publicado em Diário da República no final de dezembro e veio permitir aos espiões subir uma posição, o que fez com os ordenados fossem aumentados em mais de 15% nos cargos inferiores. Nos cargos mais elevados (nomeadamente diretores), o aumento terá sido ainda maior. Além disso, foi-lhes aumentado o "ónus específico", um suplemento semelhante ao da PJ.Esse suplemento pode variar mas, segundo apurou o Público,, perfazendo assim cerca de 700 euros. O valor contemplava ainda retroativos a janeiro de 2023, tal como o aumento dado à PJ. Contactado, o Governo confirma a informação e diz que esse complemento deve-se ao facto de esta ser umaOsDe acordo com o Expresso , o Governo que sair das eleições de março terá nas mãos um estudo sobre a forma como devem ser aumentados os suplementos da GNR e da PSP.