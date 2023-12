Estafetas e motoristas “têm medo das autoridades”, diz Teresa Coelho Moreira

O reconhecimento de contratos de trabalho de estafetas e motoristas pode ser difícil, em especial em países com políticas de emigração mais restritivas, diz Teresa Coelho Moreira, professora de Direito do Trabalho, que explica o recente desacordo sobre a diretiva com a divisão entre países europeus.

