EUA abatem mísseis dos houthis, mas admitem que estratégia não está a funcionar

As perturbações ao transporte marítimo continuam a escalar, à medida que o conflito entre os houthis e as forças ocidentais no Mar Vermelho parece não ter fim.

O mar de "águas perigosas" foi palco de novos ataques esta quinta-feira, 18 de janeiro, com os houthis a lançarem dois mísseis antinavio em direção ao Chem Ranger, uma embarcação operada pelos Estados Unidos. Foi o terceiro ataque em três dias, que atingiu apenas as águas perto do navio, não havendo registo de feridos.

Leia Também A Soma dos Dias: A economia chinesa e a crise no Mar Vermelho

A marinha dos Estados Unidos intercetou o ataque num "ato defensivo", segundo o Pentágono, por considerar ter sido uma "ameaça iminente" à segurança marítima.

Leia Também Mar Vermelho: Governo garante que tomará medidas se necessário

"Não estamos em guerra com os houthis", disse Sabrina Singh, porta-voz do Pentágono. "São os houthis que continuam a lançar mísseis de cruzeiro e mísseis antinavio contra tripulantes inocentes... O que estamos a fazer, com os nossos parceiros, é autodefesa", acrescentou.

Apesar de admitirem continuar com a ofensiva, a estratégia ocidental não parece estar a surtir o efeito desejado. Joe Biden acredita que um conjunto de ataques militares limitados e de sanções vão evitar um conflito mais amplo no Médio Oriente, mesmo quando Washington procura uma maior punição para os houthis.

"Os ataques estão a impedir os houthis? Não. Vão continuar? Sim", afirmou o presidente dos Estados Unidos, no mesmo dia em que a Marinha norte-americana contra-atacou os dois mísseis antinavio dos rebeldes apoiados pelo Irão, ação que "não ficará impune", segundo os houthis.

Leia Também Empresas já sentem impacto de ataques no Mar Vermelho mas afastam pânico

Este não é o único incidente registado durante esta semana. Na noite de quarta-feira, 17 de janeiro, o navio Genco Picardy, operado pelos Estados Unidos, foi alvo de ataque de 14 mísseis lançados pelos houthis no Golfo de Aden, provocando um incêndio a bordo. A Marinha indiana foi chamada a resgatar em segurança os 22 tripulantes a bordo, nove deles indianos.

China apela a maior segurança marítima

Leia Também Crise no Mar Vermelho: transporte marítimo assegura que atual crise não é comparável a 2021

Pequim apelou a "todas as partes relevantes" para "garantirem a segurança da navegação no Mar Vermelho" depois de verem aquela que é a segunda maior economia do mundo em risco. "O Mar Vermelho é uma importante rota comercial internacional", disse um porta-voz do ministério do país esta quinta-feira, acrescentando que a China iria "fortalecer a coordenação com os departamentos relevantes, acompanhar de perto os desenvolvimentos e fornecer apoio e assistência atempada às empresas de comércio exterior".



Até agora, a China tinha sido publicamente neutra em relação aos ataques houthis, dado que tem construído laços estreitos com o Médio Oriente e mostrado apoio à Palestina no conflito em Gaza. Ademais, Pequim importa cerca de metade do seu petróleo ao Irão e de outros países do Médio Oriente, assim como grande parte do seu comércio com a União Europeia também passa pelo Mar Vermelho.







Mais duas semanas de viagem

Os ataques no Mar Vermelho visam uma rota que representa cerca de 15% do tráfego marítimo mundial e funciona como um canal vital entre a Europa e a Ásia para o transporte de mercadorias. Em alternativa, as opções em cima da mesa são o transporte aéreo e a mudança de trajetória marítima.

No mar, a viagem opcional passa por percorrer o Cabo da Boa Esperança, ao redor da África do Sul, num percurso que pode durar até mais 14 dias em comparação ao Canal do Suez, que tem visto as receitas a caírem a pique - cerca de 40% nos primeiros 11 dias do ano, revelou o presidente da Autoridade do Canal.

A mudança de rota está a aumentar a procura por combustível utilizado pelos navios em portos distantes, das Maurícias à África do Sul e às Ilhas Canárias. A gigante dinamarquesa Maersk, que na semana passada suspendeu as viagens pela "zona perigosa", anunciou esta quinta-feira aos seus clientes que o conflito está a causar "congestionamentos" em vários terminais de contentores em que operam.

Já as autoridades do maior porto da Europa, o de Roterdão, esperam que o tráfego se torne mais movimentado no final de janeiro à medida que os navios atrasados começam a chegar, mas não esperam quaisquer "problemas logísticos graves."

De fora podem ficar os portos de Itália e França, que acabam por ser contornados, à medida que as embarcações se afastam da principal rota do Mediterrâneo.

"Não estamos a ter um impacto muito significativo até hoje, mas é uma preocupação", disse Christophe Castaner, presidente do porto de Marselha, acrescentado que uma alternativa é que os navios que viajam por África façam escala em Marrocos e transfiram as mercadorias para outros navios, de forma a servir o Mediterrâneo.

O conflito está a afetar também o comércio "milionário" de cruzeiros, mas não se espera que o impacto geral sobre a indústria seja significativo. O Royal Caribbean cancelou duas viagens que tinha planeadas para janeiro e a operadora suíço-italiana MSC Cruises suspendeu mais três, com data para abril.