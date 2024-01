Quatro líderes houthis alvo de sanções dos EUA e Reino Unido

pelos ataques a navios comerciais no Mar Vermelho desde o final de 2023.



As sanções, com anúncio previsto para esta quinta-feira, visam perturbar a capacidade do grupo houthi e promover a paz, a estabilidade e a segurança do Iémen, reiterou o Reino Unido.

O primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, anunciou ao parlamento no passado dia 23 de janeiro que quer usar os meios mais eficazes à sua disposição para "cortar os recursos financeiros dos houthis, usados para financiar estes ataques".

Os Estados Unidos e o Reino Unido anunciaram novasdois dias depois de o primeiro-ministro britânico divulgar a intenção de punir os radicais do IémenA lista de alvos inclui o, Mohamed Nasser al-Atifi, o, Muhammad Fadl Abd Al-Nabi, e osAs sanções de Washington visamdos quatro houthis que estejam nos Estados Unidos, assim como impede os norte-americanos de negociarem com o grupo do Iémen.Já Londres decretou que as quatro altas figuras vão estarcom os"Com os nossos aliados, continuaremos a atacar os responsáveis pelas ações inaceitáveis e ilegais dos houthis, que colocam em risco a vida de tripulantes da marinha inocentes e perturbam o fornecimento de ajuda ao povo iemenita", disse o ministro dos Negócios Estrangeiros britânico, David Cameron, em visita ao Médio Oriente.Os ataques no mar de "águas perigosas" não vão terminar até que "cheguem alimentos e medicamentos para os cidadãos de Gaza e os crimes israelitas parem", disse Abdulmalik Al-Houthi, líder dos houthis.