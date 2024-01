Empresas já sentem impacto de ataques no Mar Vermelho mas afastam pânico

O aumento do preço dos fretes, nalguns casos para o triplo, já tem consequências no setor têxtil português, mas ainda não afeta outros, como a produção automóvel, que, no entanto, já está a preparar soluções. Crise também pode ter consequências indiretas nas exportações.

