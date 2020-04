EUA chegam aos 22 milhões de pedidos de subsídio de desemprego num mês

Os novos pedidos de subsídio de desemprego nos Estados Unidos voltaram a atingir um nível muito elevado na semana passada, ainda que inferior ao da semana anterior.

Segundo os dados revelados esta quinta-feira, foram submetidos na semana passada mais 5,25 milhões de pedidos de subsídio de desemprego na maior economia do mundo, depois dos 6,61 milhões da semana anterior.

No total, em apenas quatro semanas, os novos pedidos de subsídio de desemprego nos Estados Unidos totalizaram 22 milhões, o que traduz a eliminação de todos os ganhos ao nível do emprego conquistados pelo país na última década.

De acordo com a Bloomberg, desde a expansão económica iniciada em meados de 2009, o país havia reforçado os postos de trabalho em cerca de 21,5 milhões, um ganho que foi totalmente anulado em apenas quatro semanas de "lockdown".





Os Estados Unidos registaram 2.569 mortos nas últimas 24 horas devido à covid-19, no balanço diário mais elevado contabilizado até agora por um país, indicou a Universidade Johns Hopkins na quarta-feira à noite.

Este número, obtido entre as 20:30 de quarta-feira (01:30 de hoje em Lisboa) e a mesma hora do dia anterior, eleva para 28.326 o número total de vítimas mortais no país devido à doença respiratória covid-19, de acordo com os dados da universidade.