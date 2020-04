Trump revela orientações para reabertura da economia nos EUA

Donald Trump apresentou, às 16:00 em Washington (23:00 em Lisboa) as orientações relativas à reabertura da atividade económica no país, que segmentou em três fases.

Depois de ter falado com os governadores de todos os estados nesta quinta-feira, tendo apresentado as recomendações para que as suas atividades reabram, o presidente norte-americano falou ao país.

Trump e os membros da Task Force da Casa Branca dedicada ao coronavírus partilharam as orientações num documento intitulado "Opening up America Again", que passam pelo início da flexibilização das medidas de distanciamento social e da ordem de confinamento. "É altura de nos prepararmos para a próxima frente na guerra que estamos a travar: Abrir a América Outra Vez", sublinhou Trump.





It's time to prepare for the next front in our war: Opening Up America Again. pic.twitter.com/BHPKz92zXP — The White House (@WhiteHouse) April 16, 2020