Eurico Brilhante Dias: Merkel e Macron falam mais com a China do que Portugal

Eurico Brilhante Dias sente-se “injustiçado” quando ouve dizer que Portugal está demasiado dependente do investimento chinês e sublinha que muitos países relevantes na Europa se desdobram mais em conversações com Pequim do que Lisboa.

