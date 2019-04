Reuters

Os Estados-membros da União Europeia (UE) deram o aval final para que se iniciem as negociações comerciais do Bloco com os Estados Unidos , numa altura em que as tensões entre as duas partes têm vindo a aumentar.A autorização para se avançar com as negociações, proposta pela Comissão Europeia, foi conseguida esta segunda-feira, 15 de abril, com a aprovação de uma larga maioria - só França votou contra e a Bélgica absteve-se. O objetivo é eliminar as tarifas sobre bens industriais e procurar uma adaptação mais fácil de produtos aos padrões de ambos os mercados.É o culminar de um acordo político conseguido em julho do ano passado, entre o presidente dos Estados Unidos e Jean-Claude Juncker, presidente da Comissão Europeia. Nessa altura, Donald Trump concordou em suspender a imposição de tarifas sobre carros importados da União Europeia enquanto as duas partes negociavam novas relações económicas.As conversações têm sido, contudo, adiadas ao longo destes meses, sobretudo devido à resistência por parte dos franceses, que procuraram adiar este assunto para lá das eleições europeias, que decorrem a 26 de maio.Do outro lado, a Alemanha, cujas exportações de carros para os EUA representam mais de metade do total de vendas automóveis da UE para os EUA, tem pressionado os restantes Estados-membros para que as negociações se iniciem o mais rapidamente possível.Entretanto, na semana passada, as tensões escalaram, depois de Donald Trump ter ameaçado impor tarifas sobre 11 mil milhões de dólares de bens importados da Europa , como forma de retaliação contra os subsídios atribuídos pela UE à francesa Airbus, maior rival da norte-americana Boeing. Na respostas, a UE já admitiu que poderá impor tarifas sobre 11,5 mil milhões de produtos importados dos EUA, desde malas de mão até helicópteros.A eliminação de quaisquer tarifas, estimou a Comissão Europeia em janeiro, poderá aumentar em 10% as exportações do bloco europeu para os Estados Unidos.