Países europeus dão luz verde à UE para negociar tarifas com os EUA

Os Estados-membros da União Europeia deram o seu aval para que os representantes do bloco deem inicio às negociações comerciais com os Estados Unidos, tendo em vista o corte nas tarifas sobre bens industriais e uma adaptação mais fácil de produtos aos padrões de ambos os mercados.





Os dois eixos de negociação foram apresentados em janeiro deste ano, e recebem agora a aprovação da maioria dos países europeus. A Comissão Europeia reiterou que não pretende discutir tarifas ou barreiras à entrada de produtos agrícolas, mas está disposta a negociar no que toca ao setor automóvel.





No passado mês de julho, os Estados Unidos concordaram suspender a intenção de impor tarifas punitivas sobre os veículos automóveis europeus, privilegiando as conversações com vista a um acordo. Diplomatas dizem que a Alemanha quer pressionar no sentido de evitar as tarifas sobre o setor automóvel, uma vez que as exportações para os Estados Unidos valem mais de metade do total vendido na Europa.





De momento, os Estados Unidos mantêm as tarifas sobre o aço e alumínio europeus e ameaçaram mesmo, ainda esta semana, alargar a abrangência destas taxas a 11 mil milhões de dólares de outros produtos, como forma de pressionar para que cessem os subsídios entregues à fabricante de aeronaves francesa Airbus, concorrente direta da americana Boeing.





França foi uma das vozes dissonantes, sugerindo que se incluísse o tópico das alterações climáticas, um assunto controverso tendo em conta a decisão de Trump de desvincular os Estados Unidos das metas do acordo de Paris.