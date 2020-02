Europa debate lavagem de dinheiro

O Parlamento Europeu vai debater, na próxima quarta-feira, as revelações dos esquemas financeiros da empresária angolana Isabel dos Santos, os ‘Luanda Leaks’, no âmbito de um debate sobre branqueamento de capitais na União Europeia (UE).

Fontes europeias afirmaram à agência Lusa que, na reunião desta quinta-feira da conferência de presidentes do Parlamento Europeu, foi aprovada a realização de um “ponto da situação da luta contra o branqueamento de capitais na UE à luz das revelações do ‘Luanda Leaks’”.





Esta semana, as bancadas parlamentares europeias dos Verdes e da Esquerda Unitária (GUE/NGL) pediram um debate sobre este caso para a próxima sessão plenária, que decorre em Estrasburgo. Estes pedidos tiveram esta quinta-feira ‘luz verde’, com algumas alterações, na conferência de presidentes do Parlamento Europeu, contando com o apoio da maioria das famílias políticas ali representadas, incluindo as duas maiores, a Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas (S&D) e o Partido Popular Europeu (PPE). Não será adotada uma tomada de posição do Parlamento Europeu, apenas uma discussão entre os eurodeputados.